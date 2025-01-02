Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul için hava tahminlerini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a baktığımız zaman, ayın 12'si veya 12'sini geçtikten sonra, yani ocak ayının ikinci haftasında sonuna doğru Marmara bölgesinde de bir kar gözüküyor. Yani bu da İstanbul'a dahil olmak üzere. Bu hafta sonu havalar biraz soğuyor, Cumartesi, Pazartesi, sıcaklıklar 3-4 derece düşecek ama, Pazartesi itibaren 3-4 derece artacak. Öbür hafta sonu tekrar soğuyarak ve kar ihtimalini Marmara'ya getirecek" dedi.