Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor
İstanbulluların kar hasreti sona eriyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi.
Türkiye yeni yılı soğuk havayla karşılarken, yurt genelinde yağış görülmedi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusu yanıt buldu.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı televizyon programında Türkiye'de yılın ilk kar yağışının hafta sonu görülebileceğini belirtti.
Şen, ''Türkiye'ye ilk kar 4'ü 5'i gibi, yani hafta sonu gibi Türkiye'ye kar yağacak. Ancak 4'ü 5'inde İstanbul'a kar gözükmüyor. Ama Marmara'nın doğusunda, yani Kocaeli'nde ve Bursa civarında yağabilecek. Dolayısıyla ilk kar ayın 4'ü 5'i gibi Anadolu’da yağacak” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul için hava tahminlerini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a baktığımız zaman, ayın 12'si veya 12'sini geçtikten sonra, yani ocak ayının ikinci haftasında sonuna doğru Marmara bölgesinde de bir kar gözüküyor. Yani bu da İstanbul'a dahil olmak üzere. Bu hafta sonu havalar biraz soğuyor, Cumartesi, Pazartesi, sıcaklıklar 3-4 derece düşecek ama, Pazartesi itibaren 3-4 derece artacak. Öbür hafta sonu tekrar soğuyarak ve kar ihtimalini Marmara'ya getirecek" dedi.