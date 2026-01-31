Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonu itibariyle düşmeye başlıyor ve okulların açılacağı hafta başından itibaren de yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.