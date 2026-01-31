Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.