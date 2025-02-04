Atkıları, bereleri hazırlayın; hava buz kesecek, kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.