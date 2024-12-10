Atkıları, bereleri hazırlayın: Kar yağışı geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine hafta boyunca pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. Hafta sonu ise kar yağışı geri dönüyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KAR GERİ DÖNÜYOR
Yağışlı havanın 2-3 gün daha yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba gününden itibaren 10-13 derece düşeceği tahmin ediliyor.