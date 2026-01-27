Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın... Sömestir tatilini uzatacak kar yağışı geri geliyor
Yeni yıla karlar altında giren Türkiye genelijde dondurucu soğuklar etkisini yavaş yavaş kaybederken, kar yağışı sadece doğu illerimizde etkili olmaya devam ediyor. Ancak diğer illerimizde genellikle yağmur olarak görülen yağışlar ise yeniden kara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen okulların yarıyıl tatilinden çıkacağı haftayı işaret ederek yeni bir kar yağışının kapıda olduğunu açıkladı.
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde artması bekleniyor. Her ne kadar hava sıcaklıkları artıyor olsa da çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına etkili olacak.
Ancak okullardaki yarıyıl tatilinin sona ereceği Pazartesi günü Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "tekrar kar geliyor" diyerek önümüzdeki Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve kar yağışının yeniden etkili olacağını duyurdu.
Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonu kuzeyden gelecek hava sistemiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini söyledi.
