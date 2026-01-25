Atkısını, beresini, eldivenini alan ortaya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan ve doğal güzelliğiyle "Beyaz Cennet" olarak tanımlanan Uludağ'da sömestir de tatilci yoğunluğu her geçen gün daha da arttı.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı zirveye gelen tatilciler pistlere koşarak gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da dün gece boyunca devam eden yağışlarla kar kalınlığı 86 santime ulaştı.
Hava sıcaklığının gün içinde 3 derece olarak ölçüldüğü zirvede pistler, oteller ve misafirhanelerde konaklayan tatilciler ile günübirlik gelen kayakseverlerle doldu.
