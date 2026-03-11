Avrupa'da eşi benzeri yok! 5 ay önce kurumuştu, küllerinden doğdu!
Türkiye'nin üçüncü büyük longozu Karacabey Longozu, son 65 yılın en sıcak yazının ardından kuruma noktasına gelmişti. 5 aydır susuz kalan longoz, son yağışlarla birlikte küllerinden doğdu. Avrupa'da örneği bulunmayan longoz, dronla görüntülendi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Longozu, son yağışlarla birlikte yeniden eski ihtişamına kavuştu. Kuraklık nedeniyle yaklaşık 5 aydır tamamen kuru olan orman tabanı, suların yükselmesiyle birlikte canlanmaya başladı.
Güney Marmara’daki akarsuların büyük bölümünün birleşmesiyle oluşan Susurluk Irmağı'nın Marmara Denizi ile buluştuğu, farklı habitat özelliklerini bir arada barındıran ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan Karacabey Longozu, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi farklı eko-turizm aktivitelerinin yapılabildiği nadir alanlardan biri olarak görülüyor.
Avrupa'da örneği bulunmayan ve Türkiye'deki 4 longoz içinde 3'üncü büyük subasar ormanı olan Karacabey Longozu, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bir ekosistem olarak dikkat çekiyor. Dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su menekşesi, nilüfer çiçeği gibi bitkilerin yanı sıra yılkı atları, manda, inek gibi hayvanlarla, flamingo, karaleylek, balıkçıl gibi kuş türlerine de yaşam alanı olan bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşul olarak bol su gösteriliyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son 65 yılın en sıcak yazı bu habitatı da olumsuz etkilerken, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü’nün koruması altında olan ve kuraklık nedeniyle 5 ay önce kuruyan Karacabey Longozu, son yağışların ardından yeniden su ile doldu. 270’ten fazla kuş türü başta olmak üzere birçok bitki, mikroorganizma ve canlıya ev sahipliği yapan longoz dronla görüntülenirken, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, longozun yeniden suyla dolmasının ekolojik sistemi olumlu etkilediğini söyledi.