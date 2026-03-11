Avrupa'da eşi benzeri yok! 5 ay önce kurumuştu, küllerinden doğdu!

Avrupa'da örneği bulunmayan ve Türkiye'deki 4 longoz içinde 3'üncü büyük subasar ormanı olan Karacabey Longozu, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bir ekosistem olarak dikkat çekiyor. Dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su menekşesi, nilüfer çiçeği gibi bitkilerin yanı sıra yılkı atları, manda, inek gibi hayvanlarla, flamingo, karaleylek, balıkçıl gibi kuş türlerine de yaşam alanı olan bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşul olarak bol su gösteriliyor.