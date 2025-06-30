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Avustralya değil Türkiye: Evin banyosundan yılan çıktı

Bayburt'ta bir evde lavabonun içine sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA
Avustralya değil Türkiye: Evin banyosundan yılan çıktı - Resim: 1

Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde yaşayan L.K., evinin lavabosunun gider kısmındaki boruda yılan olduğunu fark etti. 

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Avustralya değil Türkiye: Evin banyosundan yılan çıktı - Resim: 2

Yılanı borudan çıkaramayan K., lavabosunu çekiçle kırdı. K. kırdığı lavaboda boruya sıkışan yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı. 

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Avustralya değil Türkiye: Evin banyosundan yılan çıktı - Resim: 3

K.’nin, yılanı çıkarma ve doğaya bırakma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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Avustralya değil Türkiye: Evin banyosundan yılan çıktı - Resim: 4
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