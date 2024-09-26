Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar

“Biz bu işin sanatkârıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz.” diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi. Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.