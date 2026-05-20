Aydın'da 170 kiloluk bir yaşam mücadelesi: Dev kitle nedeniyle 15 yıldır yatağa hasret kaldı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki L.D., 1993 yılından beri büyüyen ve 40 kiloyu aşan karın kitlesi nedeniyle 170 kiloya ulaştı. Kronik rahatsızlıkları yüzünden ameliyat edilemeyen ve 15 yıldır 7 metrekarelik barakada çekyat üzerinde uyumaya mahkum olan çaresiz kadın, yetkililerden ve hayırseverlerden acil tıbbi yardım bekliyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, tıp dünyasının ve hayırseverlerin acil dikkatini bekleyen yürek burkan bir insanlık dramı yaşanıyor. Kırsal Kuyucular ile Kanyaşı mahalleleri arasındaki derme çatma bir bağ evinde yaşam mücadelesi veren 67 yaşındaki iki çocuk annesi L.D., karnında 33 yıldır büyümeye devam eden devasa kitle nedeniyle adeta kendi bedenine hapsolmuş durumda.
Kitle 40 Kiloya, Toplam Ağırlığı 170 Kiloya Ulaştı
Gençlik yıllarında tarım işçisi olarak çalışan L.D.'nin hayatı, 1993 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra karın bölgesinde başlayan şişlikle kabusa döndü. O dönemde gerek ekonomik imkânsızlıklar gerekse kırsal kesimdeki sağlık bilinci eksikliği nedeniyle müdahale edilemeyen bu kitle, yıllar içinde devasa boyutlara ulaştı.
Bugün karnındaki kitlenin ağırlığı 35-40 kiloyu bulan, kendi ağırlığı ise 170 kiloya ulaşan yaşlı kadın, tam 15 yıldır ayağa kalkamıyor. Hareket yeteneğini tamamen kaybeden L.D., tavanı dahi bulunmayan 7 metrekarelik derme çatma bir odada, yıllardır sırtüstü yatamadığı için sadece bir çekyatın üzerinde oturarak hayatta kalmaya çalışıyor.
Ameliyat Riski ve Sosyo-Ekonomik Çıkmaz
Tıbbi olarak bu tür devasa kitlelerin (dev batın tümörleri veya kistleri) operasyonları hayati riskler barındırıyor. L.D.'nin vücudunda bulunan diğer kronik rahatsızlıklar da bu zorlu ameliyatın yapılmasının önündeki en büyük engel konumunda.