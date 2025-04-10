Aynı günde 4 mevsimi yaşıyor: Bir yanda güneş, bir yanda soğuk, bir yanda yağmur, diğer yanda kar
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bu hafta itibariyle Türkiye'ye yeniden kışı yaşatan soğuk hava pek çok ilimizde Nisan karı olup yağdı. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle pek çok ilimiz yeni güne bembeyaz başladı. Peki yurt genelinde etkisini devam eden soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilirken, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle pek çok ilimiz yeni güne bembeyaz başladı
Öte yandan hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri