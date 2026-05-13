Aynı noktada manzara değişti: Bahar yağmurlarıyla kuraklıktan eser kalmadı
Geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Kırıkkale’deki göletler, bu yıl etkili olan bahar yağışlarıyla yeniden dolup taştı.
Kırıkkale genelinde geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık, yerini bu bahar mevsiminde bereketli yağışlara bıraktı. Kırsal bölgelerdeki tarımsal sulama göletlerinde su seviyesi rekor düzeyde artarken, kuruyan toprak yeniden hayat buldu.
Geçen sezon suyunun büyük bir kısmını kaybeden Ahılı Göleti, son yağışlarla birlikte eski doluluğuna ulaştı. Havadan görüntülenen göletin geçen yılki kurak hali ile bu yılki dolu hali arasındaki fark dikkat çekti.
Dinek Dağı'ndaki gölette de su seviyesinin yükseldiği görüldü. Çiftçiler, geçen yıl kuraklık nedeniyle verim alamadıklarını, bu yıl ise yağışların bereket getirdiğini ifade etti.
"Yüzümüz güldü"
Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol, yağışların hem toprağa hem de üreticiye nefes aldırdığını belirtti. Sağkol, "Evet, bu sene maşallah yağmurlar bol oldu. Toprak kana kana suya doydu, göletlerimiz doldu. Hani eskilerin deyimiyle, köstebek deliğinden bile su çıkıyor. Yer altından sular fışkırmaya devam ediyor. Yüzümüz güldü, çiftçilerimizin de yüzü güldü. Hasadımızın inşallah iyi olacağını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.