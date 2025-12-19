Aysel öğretmen, köy okullarında başladığı mesleğinde, eğitim dünyasının Nobeline aday oldu
Çocukluğunda her gün 4 kilometre yol yürüyerek zor şartlar altında eğitimini tamamlayan 22 yıllık sınıf öğretmeni ve okul müdürü Aysel Şener, köy okullarında başladığı mesleğinde, 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmenin başvurduğu eğitim dünyasının Nobel'i Global Teacher Prize'a aday oldu
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yapan Aysel Şener eğitim dünyasının Nobel'i olarak değerlendirilen 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmenin başvurduğu örnek eğitim çalışmalarının görünür kılınması amacıyla Amerikan Varkey Vakfı tarafından düzenlenen Global Teacher Prize'da tek Türk öğretmen olarak 50 finalist arasına girdi.
Önümüzdeki günlerde seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ilk 10'a kalan eğitimcilerin belirleneceği yarışmada birinciye ise 1 Milyon Dolar para ödülü verilecek.
Şener, Global Teacher Prize ödülünü kazanması durumunda verilecek olan ödülü kanser hastaları ve kız çocuklarının eğitimine harcayacağını belirtti.
Eğitimine kız çocuklarının okula devamının sınırlı olduğu bir köyde başlayan ve en yakın okula ulaşmak için her gün 4 km yürüyerek gittiği ortaokuldan sınıf birincisi olarak mezun olan Aysel Şener, Lise ve üniversiteyi dereceyle tamamladıktan sonra 2003 yılında ilk görev yeri olan Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Kavaklı köyüne atandı.