Aysel öğretmen, köy okullarında başladığı mesleğinde, eğitim dünyasının Nobeline aday oldu

Eğitimine kız çocuklarının okula devamının sınırlı olduğu bir köyde başlayan ve en yakın okula ulaşmak için her gün 4 km yürüyerek gittiği ortaokuldan sınıf birincisi olarak mezun olan Aysel Şener, Lise ve üniversiteyi dereceyle tamamladıktan sonra 2003 yılında ilk görev yeri olan Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Kavaklı köyüne atandı.