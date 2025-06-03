Baba mesleği olarak başlamıştı... Eşini de yanına alıp kendi işinin patroniçesi oldu
Ordu'dan Kars'a gelerek baba mesleği olan arıcılık yapmaya başlayan 3 çocuk annesi bir kadın eşinide yanına alarak yılda yaklaşık 6 ton bal üretimi ile kendi işinin patroniçesi oldu...
Kars'a havaların ısınmasıyla birlikte arıcılar da gelmeye başladı. Ordu'nun Fatsa ilçesinden Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyüne kovanlarını getiren bal üreticisi Ali Yaman, 21 yıldır dedelerinden kalan mesleği sürdürüyor.
Kars'ın zengin florasından dolayı bölgeyi tercih ettiklerini belirten Yaman, yıllardır aynı noktada bal üretimi yaptıklarını kaydetti. Yaman ailesi yılda yaklaşık 6 ton bal üretiyor.
Değirmen köprü köyüne 21 yıldır geldiğini belirten üretici Ali Yaman, "Bu sene 21. senem. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedemiz 1975 yılında yine Arpaçay Kuyucuk'ta arıcılık yapmış. O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Kars'ın Arpaçay ilçesi Değirmen Köprü köyü, yani Cedere'deyim. Buranın doğası, bitki örtüsü çok güzel, geven, boğa dikeni, kekik gibi bitkiler sayesinde arılar kaliteli bal üretiyor. Bu yüzden bölgeyi bırakmıyoruz. 200'e yakın arı kovanımız var ve yılda ortalama 5 ile 6 ton arasında bal üretiyoruz" dedi.
Eşiyle birlikte arıcılık yaptığını ifade eden Seyran Yaman, arıcılıkla çocuklarını okuttuklarını söyledi.