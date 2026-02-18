Bahar bitiyor, Sibirya kışı geliyor! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! Bu tarihlere dikkat

"Mart kapıdan baktırır" sözü bu yıl gerçek oluyor. Bozyurt, Mart ayının ilk yarısının son yılların en soğuk ve yağışlı dönemi olacağını müjdeledi. Ancak bu durumun tarım için bir avantaj olduğunu belirtti: "Geçen yıl Mart sıcak geçtiği için ağaçlar erken uyanmış, Nisan'daki don vurduğunda ürünler yanmıştı. Bu yıl kışın Mart'ta yaşanması zirai don riskini azaltacak."