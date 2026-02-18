Bahar bitiyor, Sibirya kışı geliyor! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! Bu tarihlere dikkat
Türkiye’de yalancı bahar sona eriyor. İklim Bilimci Okan Bozyurt, Balkanlar ve kutup üzerinden gelecek sert sistemler için tarih verdi: Hava sıcaklıkları adeta çakılacak! 20 santimetrelik kar kalınlığı ve dondurucu ayaz kapıda. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il beklenen kar yağışı detayları...
Türkiye, Şubat ayının son düzlüğünde son yılların en sert hava olaylarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden pastırma sıcakları, yerini Balkanlar üzerinden giriş yapacak dondurucu soğuklara bırakıyor. İklim Bilimci Okan Bozyurt, sıcaklıkların 12 ila 15 derece birden düşeceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.
İlk dalga bugün geliyor
Bozyurt'un değerlendirmelerine göre, 18-19 Şubat tarihlerinde Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Batı bölgelerinde rekor yağışlar bırakan ılık hava, yerini hızla soğuğa bırakacak. Gündüz 20 derecelerde seyreden termometreler, bir-iki gün içinde tek haneli rakamlara (6-7 derecelere) inecek. İç kesimlerde yağmurun yerini hızla kara bırakması bekleniyor.
Asıl tehlike 23-25 Şubat’ta: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulabilir!
İlk sistemin ardından asıl "polar" sistemin 23 Şubat itibarıyla yurdu esir alacağı tahmin ediliyor. Bozyurt, özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerini uyardı:
Kar Beklenen İller: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşabileceği öngörülüyor.
Bölgeler: Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Bölgesi ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak.
Don ve Ayaz Riski: Bu sistemin ülkemizde daha uzun süre kalacağını belirten uzmanlar, kuvvetli gece ayazlarına karşı çiftçileri ve vatandaşları uyarıyor.
"Mart kapıdan baktırır" sözü bu yıl gerçek oluyor. Bozyurt, Mart ayının ilk yarısının son yılların en soğuk ve yağışlı dönemi olacağını müjdeledi. Ancak bu durumun tarım için bir avantaj olduğunu belirtti: "Geçen yıl Mart sıcak geçtiği için ağaçlar erken uyanmış, Nisan'daki don vurduğunda ürünler yanmıştı. Bu yıl kışın Mart'ta yaşanması zirai don riskini azaltacak."