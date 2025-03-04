Bahar geri geldi: Termometreler 24 dereceyi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.