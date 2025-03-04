Bahar geri geldi: Termometreler 24 dereceyi gösterecek
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi adım adım terk eden soğuk ve yağışlı hava bugün, Doğu Anadolu bölgemizde etkili olduktan sonra yerini bahar mevsimine bırakacak. Hava sıcaklıklarının hızla artması kimi illerimizde 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
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Ancak soğuk ve yağışlı havanın bugün itibariyle Türkiye'ye veda etmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 derece üstüne kadar yükselmesi bekleniyor.
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Çarşamba gününden itibaren ise 5 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.
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Ankara ve İstanbul, bugün parçalı ve çok bulutlu, 10 derece. İzmir ise 15 derece olacak.
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