Bahara veda edin! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağışlar geri geliyor
Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Cuma günü kuzeybatıdan başlayacak sıcaklık düşüşü, tüm yurtta sağanak yağışları beraberinde getirecek. İşte bölge bölge yeni hava durumu raporu ve beklenen kritik uyarılar...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların Cuma gününden itibaren düşeceğini ve yerini şiddetli sağanak yağışlara bırakacağını duyurdu. Kuzeybatıdan giriş yapacak soğuk hava dalgası kısa sürede tüm yurtta etkisini gösterecek.
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, yağışlı hava dalgası geniş bir alana yayılıyor. Tahminlere göre; Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı illeri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.
Özellikle Van’ın doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
