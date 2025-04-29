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Baharı beklerken kış geri geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini sürdürecek. Pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Baharı beklerken kış geri geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Baharı beklerken kış geri geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek - Resim: 2

Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

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Baharı beklerken kış geri geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek - Resim: 3

Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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Baharı beklerken kış geri geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek - Resim: 4

30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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