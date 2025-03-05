Baharın müjdecisi cemre toprağa düştü... Hava sıcaklıkları birden artacak
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek, gelecek 5 gün içerisinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyerek, "Hafta sonu 20 dereceleri bulan sıcaklıklar tahmin ediliyor" dedi.
İlki 20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya düşen baharın müjdecisi Cemre'nin sonuncusu ise bugün toprağa düştü.
Cemre, Türk kültüründe ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul ediliyor.
Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret ediyor.
Sıcaklıkların Mart ayı mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini söyleyen Sarıbek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde yağışlar gerçekleşti. Ayrıca mevsim normallerinin de altında sıcaklıklar gerçekleşti. Yağışlarımız 38.9 milimetre iken Şubat ayında 69.1 milimetre yağış aldık. Sıcaklıklarımız da maksimumda 6.6 dereceyken 3.5 derecelere kadar düştü." dedi.