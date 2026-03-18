Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor
Tokat'ta bahçesi olmayan Selahattin Demirkan, sıra dışı bir yönteme geliştirdi. Plastik su bidonlarını saksıya dönüştürerek dikey bir bahçe kuran Demirkan, 10 yıldır evinin dış cephesinde yeşil soğan yetiştiriyor.
Tokat kent merkezi Oğulbey Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Selahattin Demirkan, bahçesi olmadığı için çözümü evin duvarında buldu. Demirkan, plastik su bidonlarını saksıya çevirerek sıra dışı bir üretim yöntemi geliştirdi.
Evinin duvarını bostana çevirdi
Yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak başladığı uygulamayı geliştiren Demirkan, atık su bidonlarını kesip toprakla doldurarak evin dış cephesine astı. Bu yöntemle metrekarelerce alana ihtiyaç duymadan onlarca kilo yeşil soğan yetiştirmeyi başaran Demirkan, bu sıra dışı dikey tarım yöntemiyle mahallenin ilgi odağı haline geldi.
Hem üretiyor hem paylaşıyor
48 yıldır aynı mahallede yaşayan Selahattin Demirkan, yetiştirdiği soğanları sadece kendi mutfağı için kullanmıyor. Hasat ettiği ürünleri komşularına ücretsiz dağıtan Demirkan, hayır duası almanın mutluluğunu yaşıyor. Demirkan, "Bahçemiz olmadığı için çözümü böyle bulduk. Komşulara da dağıtıyorum, herkes faydalansın istiyorum" diyor.
Emek emek yetiştirdiği soğanların mahalledeki çocuklar tarafından koparılması üzerine ilginç bir yöntem geliştiren Demirkan, duvarın çeşitli yerlerine uyarı yazıları astı.