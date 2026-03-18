Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor

Hem üretiyor hem paylaşıyor

48 yıldır aynı mahallede yaşayan Selahattin Demirkan, yetiştirdiği soğanları sadece kendi mutfağı için kullanmıyor. Hasat ettiği ürünleri komşularına ücretsiz dağıtan Demirkan, hayır duası almanın mutluluğunu yaşıyor. Demirkan, "Bahçemiz olmadığı için çözümü böyle bulduk. Komşulara da dağıtıyorum, herkes faydalansın istiyorum" diyor.