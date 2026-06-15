Bahçesinde bulduğu mantar görenleri şaşkına çevirdi

Tam 3 Kilo 470 Gram ve 31 Santimetre!

Köy meydanına getirilen dev mantar, vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Merakla yapılan ölçümlerde mantarın çapının tam 31 santimetre olduğu görüldü. Ağırlığı ise hassas terazide tam 3 kilo 470 gram olarak tartıldı. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen köylüler ve Vural Turp, dev mantarla bol bol fotoğraf çektirerek olayı belgeledi.

Turp, "Bu yıl yağışlı bir bahar mevsimi geçirdik ve mantar verimi oldukça iyi oldu. Yine mantar toplamaya çıkmıştım. İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım ama yanına vardığımda bunun mantar olduğunu görünce işin açıkçası çok şaşırdım. Zarar vermeden yerinden aldım. Köye getirdiğimde herkes benim gibi oldukça şaşırmıştı. Bu gibi olaylara az rastlandığı için hem boyutunu ölçtük hem de ağırlığını tartarak bunu da fotoğrafla belgeledik. 31 santimetre çapında 3 kilo 470 gram ağırlığında olan bu mantar kalabalık bir aileye yetecek kadar büyüklükteydi. Bu da bana güzel bir anı oldu" dedi. (DHA)