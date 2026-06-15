Bahçesinde bulduğu mantar görenleri şaşkına çevirdi
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde yaşayan Vural Turp, bahçesinde 3 kilo 470 gram ağırlığında ve 31 santimetre çapında dev bir mantar buldu. Yağışlı geçen bahar mevsiminin ardından ortaya çıkan devasa mantar köyde büyük şaşkınlık yarattı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bahar yağmurlarının ardından doğanın sunduğu bereket, görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç'a bağlı Bağkonak köyünde yaşayan Vural Turp, doğa gezintisi ve mantar toplama rutini sırasında eşine az rastlanır büyüklükte bir mantar keşfetti.
Bahçesinde Karşılaştığı Manzaraya İnanamadı
Olay, köye yaklaşık 300 metre mesafedeki bir bahçede meydana geldi. Bahar aylarında sık sık mantar toplamaya çıkan Vural Turp, karşısında devasa bir cisim gördüğünde önce ne olduğunu anlayamadı. Dikkatlice yaklaştığında ise bunun devasa büyüklükte bir mantar olduğunu fark ederek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mantara zarar vermeden özenle topraktan çıkaran Turp, bu ilginç keşfini köylülere göstermek üzere evinin yolunu tuttu.
Tam 3 Kilo 470 Gram ve 31 Santimetre!
Köy meydanına getirilen dev mantar, vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Merakla yapılan ölçümlerde mantarın çapının tam 31 santimetre olduğu görüldü. Ağırlığı ise hassas terazide tam 3 kilo 470 gram olarak tartıldı. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen köylüler ve Vural Turp, dev mantarla bol bol fotoğraf çektirerek olayı belgeledi.
Turp, "Bu yıl yağışlı bir bahar mevsimi geçirdik ve mantar verimi oldukça iyi oldu. Yine mantar toplamaya çıkmıştım. İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım ama yanına vardığımda bunun mantar olduğunu görünce işin açıkçası çok şaşırdım. Zarar vermeden yerinden aldım. Köye getirdiğimde herkes benim gibi oldukça şaşırmıştı. Bu gibi olaylara az rastlandığı için hem boyutunu ölçtük hem de ağırlığını tartarak bunu da fotoğrafla belgeledik. 31 santimetre çapında 3 kilo 470 gram ağırlığında olan bu mantar kalabalık bir aileye yetecek kadar büyüklükteydi. Bu da bana güzel bir anı oldu" dedi. (DHA)