Bahçesine denemek için ''kırmızı altın'' ekti; sonuca inanamadı! Gramı 600 TL'den satılıyor

YENİ GEÇİM KAYNAĞI OLACAK’

Gelecek yıl 3 dönüm alana dikim yapacağını belirten Demir, "Bu kadar güzel bir verim vereceğini beklemiyorduk. Önümüzdeki sene safranı tarlalarla buluşturacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bunu başaracağız. Önümüzdeki sene 3 dönümlük bir arazide safranı ekmeye başlayacağım. Safran üretimi ilçemizde yaygın olursa, bunun katkısı hem millet için hem devlet için güzel olur. Burada üretilenler hem ebadı olarak hem eni ve kalınlığı, uzunluğu olarak Safranbolu safranından daha iri, daha güzeldir. İnşallah safran üretimi fıstığımızın yanında yeni bir geçim kaynağı olacak. 2 arkadaşımızla beraber bu işe başladık. Toprağımız da güçlü ve verimli olduğu için bu ileride çoğalacak gibi geliyor bana" diye konuştu.