Bakan Kurum İzmit Körfezi'nde tüple dalıp Fethiye Körfezi için yeni temizlik projesini duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliğinin %70'inin tamamlandığı İzmit Körfezi'nde tüple dalış yaptı. Denizdeki ekosistemin yeniden canlandığını vurgulayan Bakan Kurum, benzer bir dip tarama ve temizlik projesinin Fethiye Körfezi'nde de başlatıldığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü kapsamlı çevre projesi meyvelerini vermeye başladı.
'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nin 2'nci etabının tamamlanması vesilesiyle bölgeye giden Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde tüple dalış gerçekleştirerek deniz tabanındaki canlanmayı bizzat inceledi.
Hedeflenen 3,8 milyon metreküplük dip çamurunun bugüne kadar 2,4 milyon metreküplük kısmı (projenin yaklaşık %70'i) denizden çıkarılarak bertaraf edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte 1 Mart Vapur İskelesi'nden açılarak dalış yapan Bakan Kurum, deniz çayırlarının, deniz yıldızlarının ve deniz patlıcanlarının yeniden görünür hale geldiğini belirtti.