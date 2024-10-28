Bakmadan sokağa çıkmayın: Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni haftanın hava durumu tahminleri belli oldu. Türkiye'nin bu hafta yağışsız bir sonbahar haftası geçirmesi bekleniyor. İşte haritalarla haftanın hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.
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Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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