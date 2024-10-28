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Bakmadan sokağa çıkmayın: Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni haftanın hava durumu tahminleri belli oldu. Türkiye'nin bu hafta yağışsız bir sonbahar haftası geçirmesi bekleniyor. İşte haritalarla haftanın hava durumu tahminleri...

Bakmadan sokağa çıkmayın: Yeni haftanın hava durumu belli oldu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Bakmadan sokağa çıkmayın: Yeni haftanın hava durumu belli oldu - Resim: 2

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bakmadan sokağa çıkmayın: Yeni haftanın hava durumu belli oldu - Resim: 3

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Bakmadan sokağa çıkmayın: Yeni haftanın hava durumu belli oldu - Resim: 4

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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