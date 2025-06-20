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Balık avına gittiler, karşılarına ayı çıktı!

Sinop'ta Boyabat Barajı'na balık tutmak için giden vatandaşlar, barajda yüzen ayıyla karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA/İHA
Balık avına gittiler, karşılarına ayı çıktı! - Resim: 1

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bulunan Boyabat Barajında yüzen bir ayı görüntülendi. 

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Balık avına gittiler, karşılarına ayı çıktı! - Resim: 2

Boyabat Barajı'na balık tutmak için giden amatör balıkçılar, tekne ile açıldıkları esnada barajda yüzen bir ayının olduğunu gözlemledi. 

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Balık avına gittiler, karşılarına ayı çıktı! - Resim: 3

Balıkçılar, karşılaştıkları sıra dışı anı ölümsüzleştirmek adına hemen cep telefonlarına sarılarak görüntü almaya başladı.

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Balık avına gittiler, karşılarına ayı çıktı! - Resim: 4
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