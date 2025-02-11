  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Balık tutkunları kar yağışı dinlemedi

Balık tutkunları kar yağışı dinlemedi

İstanbul'da soğuk ve kar yağışı etkili olurken bazı vatandaşlar Galata Köprüsü ile Bebek Sahili'nde balık tutmaktan vazgeçmedi.

Kaynak: DHA
Balık tutkunları kar yağışı dinlemedi - Resim: 1

İstanbul'un birçok noktasında sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. 

1 / 8
Balık tutkunları kar yağışı dinlemedi - Resim: 2

Kar yağışı kent genelinde zaman zaman etkisini artırırken zaman zaman da yerini karla karışık yağmura bırakıyor.

2 / 8
Balık tutkunları kar yağışı dinlemedi - Resim: 3

Kara ve soğuk havaya aldırmayan bazı vatandaşlar ise Bebek Sahili ile Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

3 / 8
Balık tutkunları kar yağışı dinlemedi - Resim: 4

'ÜŞÜTÜYORSUN AMA BALIK TUTTUĞUNU HİSSEDİYORSUN'

Anıl Aydın, "Kar altında balık güzel geliyor. Sürü denk geldi mi dolduruyoruz, götürüyoruz. Sağlam oluyor yani. Arkadaşlar böyle toplandık volta atıyoruz. Geleceklere tavsiyem sabah 10 gibi gelebilirsiniz. Mükemmel sürüler var. Gerçekten zevkli, üşütüyorsun ve balık tuttuğunu hissediyorsun" dedi.

4 / 8