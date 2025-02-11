Balık tutkunları kar yağışı dinlemedi

'ÜŞÜTÜYORSUN AMA BALIK TUTTUĞUNU HİSSEDİYORSUN'

Anıl Aydın, "Kar altında balık güzel geliyor. Sürü denk geldi mi dolduruyoruz, götürüyoruz. Sağlam oluyor yani. Arkadaşlar böyle toplandık volta atıyoruz. Geleceklere tavsiyem sabah 10 gibi gelebilirsiniz. Mükemmel sürüler var. Gerçekten zevkli, üşütüyorsun ve balık tuttuğunu hissediyorsun" dedi.