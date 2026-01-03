Balık tutmak isteyen balıkçıların oltasına süpriz bir canlı takıldı

  1. Anasayfa
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde oltaya takılan martıyı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kurtarıp doğaya saldı.

Kaynak: DHA
Mudanya ilçesinde, balık tutmak isteyen amatör balıkçının denize attığı oltaya martı takıldı. 

Denizde çırpınan martının su üstünde hareketsiz kaldığını anlayan balıkçı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekibinden yardım istedi. 

Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları martıyı dolandığı misina ve üzerinde balık bulunan oltadan kurtardıktan sonra doğaya saldılar. 

Martının kurtarılmasına tanıklık eden çevredekiler ise ekiplere teşekkür etti. (DHA)

