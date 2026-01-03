Balık tutmak isteyen balıkçıların oltasına süpriz bir canlı takıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde oltaya takılan martıyı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kurtarıp doğaya saldı.
Kaynak: DHA
Mudanya ilçesinde, balık tutmak isteyen amatör balıkçının denize attığı oltaya martı takıldı.
1 / 7
Denizde çırpınan martının su üstünde hareketsiz kaldığını anlayan balıkçı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekibinden yardım istedi.
2 / 7
Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları martıyı dolandığı misina ve üzerinde balık bulunan oltadan kurtardıktan sonra doğaya saldılar.
3 / 7
Martının kurtarılmasına tanıklık eden çevredekiler ise ekiplere teşekkür etti. (DHA)
4 / 7