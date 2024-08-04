Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu
Kayserili 35 yaşındaki girişimci babasından kalan hayvanlara bakacak çoban bulamayınca bankacılık mesleğine son vererek kendi işinin patronu oldu.
Kayseri'de yaşayan 2 çocuk babası Çağlar Çetin, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olduktan sonra 2011 yılında bankada çalışmaya başladı.
2019 yılına kadar çeşitli şubelerde tarım portföyü olarak görev yapan Çetin, bir süre sonra çalıştığı bankanın Sivas'ın Kangal ilçesindeki şubesinin müdürlüğü görevine getirildi.
Çetin, Yeşilhisar ilçesindeki babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca, bankacılık mesleğinden istifa ederek ilçeye yerleşti. Yaklaşık 2 yıldır hayvancılığın yanında tarımla da uğraşan Çetin, 150 küçükbaş ile başladığı hayvancılıkta 350'ye ulaştı.
Yaşadığı süreci anlatan Çetin, "2011 yılında başladığım bankacılık sektöründe 12 yıllık bir çalışma hayatına sahibim. 2011-2019 yılları arasında gerek genel müdürlükte merkezi operasyonlarda gerekse çeşitli şubelerde tarım portföyü olarak görev yaptım. 2019 yılından sonra yöneticilerimin terfi haklarıyla, şube müdürü oldum" ifadelerini kullandı.