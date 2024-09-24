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Bankamatik kartları ile ATM'lerde yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarını önlemek maksadıyla bir dizi yeni önlem planı devreye alacak. Yeni düzenlemelerde birlikte bankamatik kartlarında artık kolay tahmin edilebilir şifreler kullanılamayacak.

Kaynak: CNN Türk
Bankamatik kartları ile ATM'lerde yeni dönem - Resim: 1

Yükselen enflasyonla birlikte kredi ve banka kartı kullanımının hızla artması, hırsızlık vakalarının da artmasına neden oldu.

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Bankamatik kartları ile ATM'lerde yeni dönem - Resim: 2

Bankalar güvenlik önlemlerini yetersiz bulunca, BDDK devreye girdi.

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Bankamatik kartları ile ATM'lerde yeni dönem - Resim: 3

Yapılan araştırmalar, birçok müşterinin basit şifreler kullandığını ortaya koydu.

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Bankamatik kartları ile ATM'lerde yeni dönem - Resim: 4

Bu sebeple, sıkça tercih edilen "1453", "1923" gibi şifre kombinasyonlarının yasaklanması planlanıyor.

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