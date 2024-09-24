Bankamatik kartları ile ATM'lerde yeni dönem
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarını önlemek maksadıyla bir dizi yeni önlem planı devreye alacak. Yeni düzenlemelerde birlikte bankamatik kartlarında artık kolay tahmin edilebilir şifreler kullanılamayacak.
Kaynak: CNN Türk
Yükselen enflasyonla birlikte kredi ve banka kartı kullanımının hızla artması, hırsızlık vakalarının da artmasına neden oldu.
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Bankalar güvenlik önlemlerini yetersiz bulunca, BDDK devreye girdi.
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Yapılan araştırmalar, birçok müşterinin basit şifreler kullandığını ortaya koydu.
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Bu sebeple, sıkça tercih edilen "1453", "1923" gibi şifre kombinasyonlarının yasaklanması planlanıyor.
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