Baraj suları altında kalan tarih yeniden gün yüzüne çıktı

Su seviyesindeki bu düşüşle birlikte, köyün eski camisi, ev kalıntıları, kilise ve diğer yapılar da net bir şekilde görünür hale geldi. Karakurt Baraj Gölü'ndeki su çekilmesiyle ortaya çıkan eski köy, hem doğal olayların etkileyiciliğini hem de insan yaşamının ve tarihin akışkanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.