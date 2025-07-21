Baraj suları altında kalan tarih yeniden gün yüzüne çıktı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nda suların çekilmesiyle tarihi köy yeniden gün yüzüne çıktı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü'nde baraj kapağının açılmasıyla birlikte su altında kalmış eski Karakurt köyünü yeniden gün yüzüne çıkardı. Sular altında kalan köyün kalıntıları, görenleri hem hüzünlendirdi hem de geçmişe dair bir yolculuğa çıkardı.
Sarıkamış Karakurt Barajı, bölgenin enerji ve sulama ihtiyacını karşılarken, beraberinde eski Karakurt köyünün sular altında kalmasına neden olmuştu. Köy sakinleri, anılarını geride bırakarak yeni yerleşim yerlerine taşınmak zorunda kalmıştı.
Ancak son zamanlarda azalan yağışlar ve tarımsal sulama ihtiyacının artmasıyla, baraj kapağının da açılmasıyla birlikte baraj gölündeki su seviyesi ciddi oranda düştü.
Su seviyesindeki bu düşüşle birlikte, köyün eski camisi, ev kalıntıları, kilise ve diğer yapılar da net bir şekilde görünür hale geldi. Karakurt Baraj Gölü'ndeki su çekilmesiyle ortaya çıkan eski köy, hem doğal olayların etkileyiciliğini hem de insan yaşamının ve tarihin akışkanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.