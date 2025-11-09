Baraj suları çekildi, tarihi köprü gün yüzüne çıktı

‘BARAJ İÇİN BIRAKIP GİTTİĞİM KÖYÜMÜZ, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI’

Çocukluğunun geçtiği köyün baraj nedeniyle sular altında kalacağını annesinin ağlamasıyla öğrendiğini ifade eden Süleyman Şahin, “Bir sabah uyandığımda rahmetli annem ocağa tencereyi koymuş bir şeyler pişirirken için için ağlıyor, bir şeyler anlatıyordu. Neden ağladığını sordum O da bana ‘Burası baraj olacakmış. Evler yıkılacak, mezarlar suyun altında kalacakmış. Biz burada doğduk, annemiz, babamız buradaydı. Onları burada bırakıp gideceğiz’ diye ağlıyordu. Annemin gözyaşlarıyla öğrendim köyümüzü bırakıp gideceğimizi. Burada hatıramız çok. Baraj için bırakıp gittiğim köyümüz, sular çekilince ortaya çıktı” dedi. (DHA)