Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı

'SU KUYULARIYLA SÜRECİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bölgede ciddi su krizi yaşandığını belirterek, "Ne yazık ki Trakya bölgemizde, özellikle Tekirdağ ve Edirne'de çok ciddi bir su krizi yaşıyoruz. Bu konuda hem Tekirdağ'da hem de bizde su kuyuları açılıyor. 28 tane su kuyumuz var şu anda Edirne'de. Su kuyularıyla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki tek başına su kuyularıyla yönetilebilecek bir süreç değil. Zira bu su kuyularımız belki de bizim gelecekle ilgili yatırımımız, gelecekte en son kullanılacak su kaynaklarımız. Ancak geldiğimiz noktada şehirlerimizi susuz bırakmamak adına bu kuyu açma işlemlerini devam ettiriyoruz. Bu Tekirdağ'da da Edirne'de de böyle" diye konuştu.