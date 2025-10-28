Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı
Trakya'da yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynakları tükenme noktasına geldi. Bölgedeki içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için belediyeler tarafından su kuyuları açılmaya başlandı. Öte yandan bölgedeki yer altı su kaynaklarının yüzde 80'inin tükendiği, su ihtiyacının sadece yer altı sularından karşılamamanın mümkün olmadığı belirtildi.
İklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışların etkisiyle meydana gelen kuraklık, Trakya'da su kaynaklarını kuruma noktasına getirdi. Bölgede toplam 14 barajda geçen yıl ekim ayında yüzde 33 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'e düştü. Edirne'de kentin su ihtiyacını karşılamada kullanılan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi ölü hacme ulaşınca Edirne Belediyesi, Süloğlu Barajı'ndan su almaya başladı. Tekirdağ'da su ihtiyacının karşılandığı Naipköy ve Türkmeneli Barajları'nda da su seviyesi ölü hacme düştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayabilmek için son dönemde 13 yeni kuyu açarak toplam kuyu sayısını 417'ye, Edirne Belediyesi de kentin farklı noktalarında 10 yeni kuyu açarak toplam kuyu sayısını 28'e çıkarttı.
'SU KUYULARIYLA SÜRECİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bölgede ciddi su krizi yaşandığını belirterek, "Ne yazık ki Trakya bölgemizde, özellikle Tekirdağ ve Edirne'de çok ciddi bir su krizi yaşıyoruz. Bu konuda hem Tekirdağ'da hem de bizde su kuyuları açılıyor. 28 tane su kuyumuz var şu anda Edirne'de. Su kuyularıyla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki tek başına su kuyularıyla yönetilebilecek bir süreç değil. Zira bu su kuyularımız belki de bizim gelecekle ilgili yatırımımız, gelecekte en son kullanılacak su kaynaklarımız. Ancak geldiğimiz noktada şehirlerimizi susuz bırakmamak adına bu kuyu açma işlemlerini devam ettiriyoruz. Bu Tekirdağ'da da Edirne'de de böyle" diye konuştu.
'AÇABİLECEĞİMİZ TÜM KUYULARI AÇTIK'
Edirne'de şu anda açılabilecek tüm su kuyularının açıldığını kaydeden Gencan, "Şöyle de bir gerçek var; şu anda Edirne'de açabileceğimiz tüm su kuyularını açmış bulunuyoruz. Şu anda Edirne'de 120 metreye kadar iyi su bulabiliyoruz. Ama bu suyu bulmak yetmiyor, kalitesi de çok önem arz ediyor. Suda ağır metaller olduğu zaman, bunu şehre vermemiz mümkün olmuyor. Bu suları arıtmadan geçirip, daha sonra şehre vermek de mümkün olmuyor. O yüzden birinci önceliğimiz; içme suyunun sağlıklı olması, güvenli olması, ikincisi de bunu gerçekleştirirken geleceğimizi de riske atmadan hamleler yapmak zorundayız" dedi.
'TASARRUFLU DAVRANMAMIZ GEREK'
Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Gencan, "Su konusunda tasarruflu davranmamız, çok titiz davranmamız gerekiyor. Biz şu anda geleceğe borçlanıyoruz. Geleceğe borçlanmamak adına bugünü kurtarmak değil, geleceği de kurtarmak adına tüm hemşerilerimizin bu konuda hassas davranmasını istiyorum. Lütfen lüzumsuz, tüm suyla ilgili olan işleri gerçekleştirmeyelim. Buna evde yapacağımız küçük, basit alışkanlıklar, küçük basit müdahaleler dahil. Sulamayla ilgili daha hassas davranılması çok önem arz ediyor. Bu konuda ne kadar özverili ve tasarruflu davranırsak, çocuklarımız ve evlatlarımız için o kadar iyi bir gelecek bırakmış oluyoruz" diye konuştu.