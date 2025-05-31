Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışa aldırmadılar
Adana'da bir dedenin ıslanmaması için sırtına aldığı torunu ile sağanak altında İstiklal Marşı'nı dinlediği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.
Kaynak: DHA
Adana2nın Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarındaki bir dede, sırtında torunu ile ilkokuluna geldi. Okul bahçesinde gelindiğinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı.
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Bir elinde şemsiye, sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nın sağanak altında bekleyerek dinledi. Bu anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı. (DHA)
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