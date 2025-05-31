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  4. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışın altında İstiklal Marşı'na eşlik ettiler!

Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışa aldırmadılar

Adana'da bir dedenin ıslanmaması için sırtına aldığı torunu ile sağanak altında İstiklal Marşı'nı dinlediği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: DHA
Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışa aldırmadılar - Resim: 1

Adana2nın Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarındaki bir dede, sırtında torunu ile ilkokuluna geldi. Okul bahçesinde gelindiğinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı.

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Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışa aldırmadılar - Resim: 2

Bir elinde şemsiye, sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nın sağanak altında bekleyerek dinledi. Bu anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı. (DHA)

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Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışa aldırmadılar - Resim: 3
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