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  4. Bu şehrimiz Nisan ayında iki mevsimi birarada yaşıyor!

Bartın Nisan ayında iki mevsimi birarada yaşıyor: Bir taraf kar kış, diğer taraf bahar...

Bartın ile Kastamonu'nu birbirine bağlayan noktada nisan ayında kar yağışı etkili oldu. 1030 rakımlı zirvede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, ilkbaharda yemyeşil doğayla beyaz örtü bütünleşti. Oluşan manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Bartın Nisan ayında iki mevsimi birarada yaşıyor: Bir taraf kar kış, diğer taraf bahar... - Resim: 1

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'ne nisan ayında önceki gece kar yağdı.

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Bartın Nisan ayında iki mevsimi birarada yaşıyor: Bir taraf kar kış, diğer taraf bahar... - Resim: 2

Bölgede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Zirvede yeşil ağaçların üzerine yağan kar, güzel bir manzara oluşturdu.

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Bartın Nisan ayında iki mevsimi birarada yaşıyor: Bir taraf kar kış, diğer taraf bahar... - Resim: 3

Ayrıca 1200 rakımdaki Isırganlı ve Elmacık köylerine yağan kar nedeniyle çiçek açan ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı.

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Bartın Nisan ayında iki mevsimi birarada yaşıyor: Bir taraf kar kış, diğer taraf bahar... - Resim: 4

Köydeki eski tarihi evlerin karlı görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

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