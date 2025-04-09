Bartın Nisan ayında iki mevsimi birarada yaşıyor: Bir taraf kar kış, diğer taraf bahar...
Bartın ile Kastamonu'nu birbirine bağlayan noktada nisan ayında kar yağışı etkili oldu. 1030 rakımlı zirvede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, ilkbaharda yemyeşil doğayla beyaz örtü bütünleşti. Oluşan manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'ne nisan ayında önceki gece kar yağdı.
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Bölgede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Zirvede yeşil ağaçların üzerine yağan kar, güzel bir manzara oluşturdu.
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Ayrıca 1200 rakımdaki Isırganlı ve Elmacık köylerine yağan kar nedeniyle çiçek açan ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı.
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Köydeki eski tarihi evlerin karlı görüntüsü görenleri hayran bıraktı.
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