Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi..
Şanlıurfa’nın önde gelen aşiretlerinden İzol aşireti, KDP Başkanı Mesud Barzani’nin ailesiyle dünür oldu.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da düzenlenen düğüne, aşiretin liderlerinden Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un yanı sıra bölgedeki diğere aşiretlerin ileri gelenleri ve binlerce davetli katıldı.
1 / 8
Düğünde sanatçı İzzet Yıldızhan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı. Davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı.
2 / 8
Görevliler saçılan paraları toplayarak sandıklara koydu. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarışırken, geline kilolarca altın takıldı.
3 / 8
Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı.
4 / 8