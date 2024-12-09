Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnında ''ameliyatta unutulan'' makas çıktı

Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doktorların 'Karnında makas var' deyince şoke olduğunu belirten F.K., 2017 yılında kist ameliyatı olduktan sonra iç kanama geçirdiğini ve tekrar ameliyata alındığını, makasın da o ameliyatta unutulduğunu söyledi. Karnında makas varken küçük çocuğu ile birçok defa MR odasına girdiğini belirten F.K., “Bundan 7 yıl önce özel bir hastanede ameliyat oldum. O günün gecesinde tekrar iç kanama geçiriyorum ve ikinci ameliyatımı oluyorum. Bu ameliyatta maalesef ameliyat olan bölgemde ameliyat makası unutuyorlar ve biz bunu 7 sonra öğreniyoruz. Baş ağrısından dolayı hastaneye gittik. Hastanede doktorumuz MR'a girmem gerektiğini söyledi. Ben MR teknisyenine daha önce çocukla beraber MR odasına girdiğimde benim sağ tarafımda çekme olduğunu söyledim. Teknisyen bana 'Bu şekilde seni MR'a alamam, çok tehlikeli. Acilen ameliyat olduğun doktoru bul' dedi. Doktorumuz bizi hemen röntgene aldı. Röntgende bir yabancı cisim görmüş ama bize söylemedi, ‘Daha önceki ameliyatından dolayı bir komplikasyon oluşmuş. Seni ameliyat edip dedi o komplikasyonu ortadan kaldırmam gerekiyor’ dedi. Biz doktorun telaşlı tavrından şüphelendik. Eşimle birlikte tıp fakültesine gittik. Oradaki acil doktorlarına başımızdan geçen olayı anlattık. Onlar beni röntgene soktu. Oradan ilaçlı tomografiye girince daha önceki ameliyatımda bırakılan makas orada görüldü. Genel cerrahi bölümünde bu makas çıkarıldı'' diye konuştu.