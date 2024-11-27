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Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı

Ankara'da bir işletme açılışa özel döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. 1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi.

Kaynak: İHA
Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı - Resim: 1

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışa özel tavuk döner ve ayranın fiyatını 1 lira yaptı.  Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.

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Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı - Resim: 2

Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise sanayide çalıştığını ve durumu değerlendirmek istediklerini kaydetti.

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Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı - Resim: 3

Açılışa özel kampanyadan yararlanmak için sıraya giren Nazmi Başkaya, “Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik” dedi.

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Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı - Resim: 4

Mikail Büyük ise, “Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

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