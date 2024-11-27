Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı

Açılışa özel kampanyadan yararlanmak için sıraya giren Nazmi Başkaya, “Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik” dedi.