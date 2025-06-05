Bayram göçü başladı: Ünlü tatil merkezine 1 günde 50 bin araç giriş yaptı

Denetimler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından görevlendirilen polis helikopteri ile havadan da desteklendi. 'Uçan göz' olarak adlandırılan helikopter, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uçuşlarla kara ekiplerine koordinasyon sağlarken, aynı zamanda kural ihlallerini tespit ederek sürücü güvenliğine katkıda bulundu.