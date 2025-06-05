Bayram göçü başladı: Ünlü tatil merkezine 1 günde 50 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'a akın başladı. Kurban Bayramı öncesi ilçeye 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Kurban Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkanlar, Antalya-Muğla kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Ataköy mevkiinde durdurdukları araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.
Denetimler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından görevlendirilen polis helikopteri ile havadan da desteklendi. 'Uçan göz' olarak adlandırılan helikopter, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uçuşlarla kara ekiplerine koordinasyon sağlarken, aynı zamanda kural ihlallerini tespit ederek sürücü güvenliğine katkıda bulundu.
BODRUM'A 50 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Dün saat 13.00’ten sonra 24 saatte ilçeye 50 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu.