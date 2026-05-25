Bayram tatilinde Bodrum'u tercih edenlere kötü haber!
Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili hareketliliği sürüyor. Tatilin başladığı Cuma gününden bu yana ilçeye 67 bin araç giriş yaparken; Gümbet, Bitez ve Ortakent güzergahlarında trafik kilitlendi.
Tatilin başladığı Cuma gününden itibaren kara yoluyla ilçeye yönelen ziyaretçiler, bölgede eşine az rastlanır bir araç yoğunluğu oluşturdu. Resmi verilere göre, bayram tatilinin ilk 3 günlük diliminde Bodrum'a tam 67 bin aracın giriş yaptığı kaydedildi.
İlçeye giriş yapan on binlerce araç ana arterlerde ve popüler tatil mahallelerinde ciddi bir trafik yükü yarattı. Özellikle tatilcilerin gözdesi olan Gümbet, Bitez ve Ortakent yönüne giden yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler sıcak havada uzun araç kuyruklarında beklemek zorunda kaldı.
Güvenlik Güçleri Teyakkuzda: Yoğunluğun Sürmesi Bekleniyor Artan nüfus ve araç trafiğiyle birlikte bölgedeki asayiş ve trafik akışını sağlamak için polis ve jandarma ekipleri aralıksız mesai yapıyor. Ekipler, kilit kavşaklarda trafiği manuel olarak yönlendirerek akıcılığı sağlamaya çalışıyor.
Yetkililer, otel rezervasyonlarındaki doluluk oranlarını da göz önüne alarak, bu devasa yoğunluğun Kurban Bayramı süresince artarak devam etmesini öngörüyor. Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve yoğun saatlerde alternatif güzergahları tercih etmeleri uyarısında bulunuluyor.