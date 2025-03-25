Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hafta sonunda ise iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor. Peki Ramazan Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu...