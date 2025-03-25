Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıktı. Ancak hafta sonu yağışlı hava sistemi geri dönüyor. Ramazan Bayramı tatili yağışlı geçecek. İşte gün gün bayramda beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hafta sonunda ise iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor. Peki Ramazan Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu...
29 MART CUMARTESİ (ARİFE)
Arefe günü, batı bölgelerde yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar hakim olacak. İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in doğusunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
Hava sıcaklıklarında düşüşler bekleniyor. İstanbul'da 17, Ankara'da 21, İzmir'de 21, Antalya'da 19 ve Diyarbakır 28 dereceler hissedilecek.
30 MART PAZAR (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)
Bayramın 1.günü ülke genelinde sağanak yağışların hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
İstanbul'da sağanak yağışlara teslim olurken, sıcaklıklarda da düşüş hissedilecek. İzmir, Ankara, Antalya'da da sağanak yağışlar hakim olacak.
31 MART PAZARTESİ (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)
Yağışların ardından havalar artık ısınmaya başlayacak. Ege ve Doğu Anadolu’da yağışlar devam edecek diğer bölgelerde ise bulutlu hava bekleniyor.