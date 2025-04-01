Bayramda turistlerin gözdesi oldu: Bu ilimizde oteller tamamen doldu
Medeniyetler şehri Mardin, Ramazan Bayramı tatilinde turist akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve işlenmiş taşlarla yapılan evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği gözde kentlerden olan Mardin'de, 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Tarihi ve tescilli yapıları ile ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kente gelenler, tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanı ziyaret etti. Birçok medeniyete beşiklik eden kentte günlük ziyaretçi sayısı 50 bini buldu. İlçede gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk, gece geç saatlere kadar sürdü.
Tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen yerli ve yabancı turistler, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yaptı, filmlerin çekildiği tarihi mekanlarda fotoğraf çektirdi, halaylar çekti. Tarihi mekanlarda kimi zaman uzun kuyruklar oluştu. Turist yoğunluğu hem turizm sektörünü hem de esnafı mutlu etti.
MİDYAT'TA TURİST YOĞUNLUĞU
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Orta Doğu Süryanilerinin merkezi olan, 'dinler ve diller diyarı' olarak anılan Midyat ilçesi de bayram tatilinde turistlerin gözdesi oldu. Günlük 15 bini aşan turistin ziyaret ettiği ilçede tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezenler, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından da alışveriş yapıyor. Turizm İşletmecisi Veysi Tasman, ilçeye ilginin giderek arttığını ifade ederek, "İlgi, alaka önceki yıllara göre daha çok yoğun. Turist yoğunluğu daha çok. Midyat, demek ki artık daha çok seviliyor, daha çok tanıtıyor ve hem esnaf memnun hem turist memnun. Bu da insanlarımızı gerçekten çok memnun ediyor. Tabii ki bir ay, ramazan boyunca boşluk vardı, ama bayramın ilk gününden itibaren şimdiye kadar bayağı yoğunluk var, bayağı ilgi var. Hem tarihimize hem Midyat'ımıza hem gümüşümüze ilgi çok büyük. İnşallah bu şekilde devam eder, Midyat bu şekilde tanıtılır" dedi.