Bayramda turistlerin gözdesi oldu: Bu ilimizde oteller tamamen doldu

MİDYAT'TA TURİST YOĞUNLUĞU

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Orta Doğu Süryanilerinin merkezi olan, 'dinler ve diller diyarı' olarak anılan Midyat ilçesi de bayram tatilinde turistlerin gözdesi oldu. Günlük 15 bini aşan turistin ziyaret ettiği ilçede tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezenler, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından da alışveriş yapıyor. Turizm İşletmecisi Veysi Tasman, ilçeye ilginin giderek arttığını ifade ederek, "İlgi, alaka önceki yıllara göre daha çok yoğun. Turist yoğunluğu daha çok. Midyat, demek ki artık daha çok seviliyor, daha çok tanıtıyor ve hem esnaf memnun hem turist memnun. Bu da insanlarımızı gerçekten çok memnun ediyor. Tabii ki bir ay, ramazan boyunca boşluk vardı, ama bayramın ilk gününden itibaren şimdiye kadar bayağı yoğunluk var, bayağı ilgi var. Hem tarihimize hem Midyat'ımıza hem gümüşümüze ilgi çok büyük. İnşallah bu şekilde devam eder, Midyat bu şekilde tanıtılır" dedi.