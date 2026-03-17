Bayramın olmazsa olmazı tadı baklavanın çeşit çeşit fiyatları belli oldu...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatlı imalathanelerinde hummalı çalışmalar devam ederken kilosu 1.500 TL'ye kadar varan fiyatlarıyla çeşit çeşit baklavalar tezgahlardaki yerini aldı. Geleneksel baklavanın yanına sütlü ve soğuk baklavalar da eklenirken sofralarının en çok tercih edilen baklavaları da belli oldu.
Ramazan Bayramı hazırlıklarıyla birlikte Antalya’daki tatlı imalathanelerinde üretim kapasitesi iki katına çıktı. Geleneksel cevizli ve fıstıklı baklavalar sofralardaki yerini korusa da bu yılın parlayan yıldızı, sütlü ve hafif aromasıyla dikkat çeken "soğuk baklava" oldu.
Antalya'da 20’ye yakın baklava çeşidi üreten Turhan Yıldız, tüketicinin artık ağır şerbetli tatlılar yerine daha hafif alternatiflere yöneldiğini vurguladı.
Yıldız, "Ramazan sonu olması ve mevsimsel geçiş nedeniyle vatandaşlar mideyi yormayan ürünler istiyor. Şeker oranı düşük olan kuru baklava ve soğuk baklavaya olan ilgi, klasik baklavayı yakalamış durumda" ifadelerini kullandı.
Tatlı fiyatlarında kullanılan malzemenin kalitesi (Antep fıstığı, tereyağı vb.) belirleyici rol oynuyor. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla ortalama fiyatlar şu şekilde seyrediyor:
Cevizli Baklava: 350 TL - 600 TL
Fıstıklı Baklava: 900 TL - 1.500 TL
Soğuk Baklava: Ortalama 600 TL
Kuru Baklava: Ortalama 900 TL