Bazı illerimizde sağanak yağışlar beklenirken hava sıcaklıkları yeniden artmaya başlıyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre bazı illerimizde sağanak yağışlar beklenirken, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, cuma gününden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
21 - 27 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları...