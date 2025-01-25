Bebek gibi bacaklarında salladığı bu canavarı Türkiye'de yakaladı

Sazan balığını kucağına, Fırat turna balığını ise ayağına bırakan Şimşek, bebek sallar gibi balıkları salladı. Şimşek, "Balıkçılar yeni bir akım başlatmış, Balığı böyle bebek sallar gibi sallıyorlar. Akıma biz de katılalım dedik" diye konuştu. Şimşek, ayağında salladığı balıklara ninni söyledi.