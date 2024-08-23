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''Bekarlık sultanlıktır'' diyen erkeklere kötü haber

Kanada'da yapılan bir araştırma, evli erkeklerin daha sağlıklı bir şekilde yaşlandığını ortaya koydu.

''Bekarlık sultanlıktır'' diyen erkeklere kötü haber - Resim: 1

Kanada'daki Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen 3 yıllık çalışmada, yaşları 60 ve üzerinde 7 bin 600 Kanada vatandaşının yaşlanma süreçlerine ilişkin bulgular incelendi.

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''Bekarlık sultanlıktır'' diyen erkeklere kötü haber - Resim: 2

Araştırmacılar, inceleme sonucunda, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla 2 kat daha iyi yaşlandığını tespit etti.

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''Bekarlık sultanlıktır'' diyen erkeklere kötü haber - Resim: 3

Evliliğin kadınlar üzerindeki etkisinin aynı olmadığı sonucuna ulaşan araştırmacılar bekar kadınların, evli, eşlerini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlandığını ortaya koydu.

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''Bekarlık sultanlıktır'' diyen erkeklere kötü haber - Resim: 4

İdeal yaşlanmayı "günlük aktiviteleri engelleyen ciddi fiziksel, bilişsel, zihinsel ya da duygusal durumlardan uzak durmak" olarak tanımlayan araştırmacılar, "yüksek düzeyde mutluluğun, fiziksel ve zihinsel sağlığın" yaşlanma üzerinde olumlu etkisi olduğunu kaydetti.

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