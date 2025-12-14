Beklenen kar yağışı çok kuvvetli geldi: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Ilgaz Dağı’na gezmeye gelen Serhan Işık, "Kastamonu şehir merkezinden geldik. Şehir merkezinde sıcak bir hava yok ama yani kar yağışı da yok. Yağmur yoktu, Ilgaz Tüneline doğru geldikçe yağmur hızlandı. Şu an Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezindeyiz. Yani özlediğimiz bir hava, şu an mevsimin ilk karı diyebiliriz. Yaklaşık 20 santim kar var. Biraz sis olabilir ama herkesi bekliyoruz" dedi.