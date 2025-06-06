Beklenen yaz bayramda geldi: Hafta sonunun hava durumu ''bayram'' ettirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.