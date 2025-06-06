Beklenen yaz bayramda geldi: Hafta sonunun hava durumu ''bayram'' ettirecek
Meteoroloji'den yapılan önümüzdeki 5 güne dair hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Bugün itibariyle başlayan Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye sıcak havaların etkisi altında olacak.
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Özellikle Türkiye'de yaz tatili denince ilk akla gelen Ege ve Akdeniz sahillerinde hava sıcaklıklarının 30 dereceleri aşması bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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