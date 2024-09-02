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  4. Belediye Başkan'ından Challenge İstanbul yarışması performansı

Belediye Başkan'ından Challenge İstanbul yarışması performansı

Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, parkuru 29 dakikada tamamladı.

Belediye Başkan'ından Challenge İstanbul yarışması performansı - Resim: 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleşen Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

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Belediye Başkan'ından Challenge İstanbul yarışması performansı - Resim: 2

29 DAKİKADA TAMAMLADI

Yarışmada yüzen tek başkan olarak kayıtlara geçen Yıldırım, bine yakın sporcunun yarıştığı 2 bin 400 metrelik Kanlıca-Küçüksu arasında parkuru 29 dakikada tamamladı.

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Belediye Başkan'ından Challenge İstanbul yarışması performansı - Resim: 3

"HERKES YÜZMEYİ SEVMELİ VE ÖĞRENMELİ"

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Belediye Başkan'ından Challenge İstanbul yarışması performansı - Resim: 4

Yarışmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Başkan İsmet Yıldırım, “Gencinden yaşlısına herkes yüzmeyi sevmeli ve öğrenmeli. Yarışlara katılan bütün sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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