Belediye Başkan'ından Challenge İstanbul yarışması performansı
Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, parkuru 29 dakikada tamamladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleşen Challenge İstanbul yarışmasının yüzme etabına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.
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29 DAKİKADA TAMAMLADI
Yarışmada yüzen tek başkan olarak kayıtlara geçen Yıldırım, bine yakın sporcunun yarıştığı 2 bin 400 metrelik Kanlıca-Küçüksu arasında parkuru 29 dakikada tamamladı.
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"HERKES YÜZMEYİ SEVMELİ VE ÖĞRENMELİ"
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Yarışmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Başkan İsmet Yıldırım, “Gencinden yaşlısına herkes yüzmeyi sevmeli ve öğrenmeli. Yarışlara katılan bütün sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
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