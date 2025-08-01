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Belgeselleri aratmayan bu görüntüler Türkiye'de çekildi...

Bitlis'te Kıyıdüzü köyündeki koyun sürülerinin tozlu vadideki yolculukları havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Belgeselleri aratmayan bu görüntüler Türkiye'de çekildi... - Resim: 1

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde her gün yüzlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor. 

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Belgeselleri aratmayan bu görüntüler Türkiye'de çekildi... - Resim: 2

Çobanların ve koyun sürülerinin günde 15 kilometrelik tozlu yolculuğu fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor. 

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Belgeselleri aratmayan bu görüntüler Türkiye'de çekildi... - Resim: 3

Koyun sürülerinin çıkardığı tozların gün batımı ile birlikte oluşturduğu görüntüler havadan görüntülendi. 

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Belgeselleri aratmayan bu görüntüler Türkiye'de çekildi... - Resim: 4

Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı’nın eteklerine doğru başlayan bu tozlu yolculuk, adeta doğayla iç içe bir görsel şölene dönüşüyor. 

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