''Benim arazim'' deyip ispat edip yolun yarısını kapattırdı

Kastamonu'da yaşayan F.A. isimli bir vatandaş, il merkezinden yaklaşık 50 köye ulaşım imkanı sunan grup köy yolunun bir bölümünün kendi arazisinden geçtiğini belirterek köy muhtarlarından ödeme talep etti. Muhtarların bu talebi kabul etmemesi üzerine F.A., Kastamonu İl Özel İdaresi'ne dilekçe vererek yolun geçtiği alan için ücret istedi.